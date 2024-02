AD

AD

Dans nos quotidiens ultra-compressés, il est parfois compliqué d’allier nos valeurs écologiques et la course contre la montre quotidienne. Ophélie Bel, céramiste de profession, est engagée depuis une quinzaine d’années dans une démarche de consommation plus raisonnée. Elle vient de publier aux éditions Jouvence son livre « Mon quotidien minimaliste ». Une mine de recettes zéro déchet testées et approuvées pour entretenir sainement votre maison et votre corps.

play_arrow Mon quotidien minimaliste Ophélie Bel

« Mon quotidien minimaliste » remet les recettes de nos grands-mères au goût du jour

Quand on veut se lancer dans le fait maison, pour des raisons écologiques et économiques, on peut vite être découragés par de multiples échecs. Des recettes qui ne sont pas efficaces, de la perte de temps, des tests par dizaines..

C’est pourquoi Ophélie Bel a décidé de regrouper toutes ses astuces saines dans ce petit guide hyper pratique. Elle vous dévoile une cinquantaine de recettes efficaces du ménage green, à l’entretien du linge aux répulsifs contre les insectes.

L’objectif : dire adieu aux compositions ultra-chimiques, mais aussi aux dizaines de bouteilles qui inondent nos placards ! Résultat : peu de produits, mais tous multi-usages pour réduire ses dépenses et s’engager en faveur de la planète.

Vous pouvez également retrouver tous les conseils avisés d’Ophélie Bel sur son compte Instagram !

L'équipe