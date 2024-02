Monaco Run Gramaglia : le 5 km et le 10 km déjà complets !

AD

C’est la grande fête de la course à pied et certains ne la manqueraient sous aucun prétexte. Le Monaco Run, rebaptisé Monaco Run Gramaglia du nom du nouveau partenaire titre de l’événement, est en quelque sorte victime de son succès.

Les inscriptions pour le 5 km Hoka et le 10 km affichent déjà complets. Pour les quelques dossards restants sur le City Trail et le Trail du Mont Agel (grande nouveauté de cette édition), il va falloir faire vite !

En plus de ces quatre courses phares, le Monaco Run propose également une course de 1 000 mètres, une épreuve familiale de course en relais, sans oublier la traditionnelle Pink Ribbon Walk, course caritative pour recueillir des fonds et sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein.

Jean-Pierre Schoebel, le directeur de la Fédération Monégasque d’Athlétisme, est l’invité du Club Radio Monaco.