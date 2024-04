Monte-Carlo Fashion Week 2024 : Défilés, Durabilité et Diversité

AD

Du 22 au 26 avril, Monaco accueillera la 12ème édition de la Monte-Carlo Fashion Week, un événement emblématique fondé en 2013 par Federica Nardoni Spinetta, également créatrice de la Chambre Monégasque de la Mode. Cet événement prestigieux vise à mettre en lumière la créativité locale et à positionner Monaco en tant qu’acteur incontournable de la mode sur la scène internationale, tout en favorisant la durabilité, l’inclusion et la diversité dans l’industrie de la mode.

Promouvoir la Durabilité et l’Innovation

Cette année, la Monte-Carlo Fashion Week mettra l’accent sur la durabilité, en mettant en avant des créateurs engagés dans des pratiques respectueuses de l’environnement. L’événement débutera par une cérémonie d’ouverture à la Mairie de Monaco, puis se déroulera au prestigieux Yacht Club de Monaco.

Un moment fort de cette édition sera le « Face to Face » avec Federico Marchetti, fondateur du groupe Yoox Net-a-Porter et président de la Fashion Task Force de la Sustainable Markets Initiative, une initiative lancée par le prince Charles III. Cette coalition rassemble des leaders de l’industrie de la mode pour promouvoir des pratiques écologiques et durables.

Défilés, Pop-up Stores et Conférences

Tout au long de la semaine, la Monte-Carlo Fashion Week présentera une série de défilés mettant en vedette des marques locales et internationales, dévoilant leurs dernières créations et innovations. Le Yacht Club de Monaco accueillera également des pop-up stores où les visiteurs pourront découvrir et acquérir les produits de créateurs émergents.

L’événement sera enrichi par des conférences, des expositions d’art immersives et des ateliers interactifs. Les visiteurs seront plongés dans les coulisses de la création de mode.

Cérémonie des Monte Carlo Fashion Week Awards

La cérémonie des Monte Carlo Fashion Week Awards sera l’un des moments forts de la semaine. Elle célèbre l’innovation et l’éthique dans la mode. La Chambre Monégasque de la Mode honorera les créateurs et personnalités engagés pour une mode plus éthique et durable.

Ne manquez pas cet événement emblématique qui allie glamour et engagement en faveur de la mode responsable.

