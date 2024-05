Nice Europe Day : Un événement unique au Jardin Albert 1er

AD

Ce samedi 11 mai, la ville de Nice s’apprête à accueillir la troisième édition du Nice Europe Day, un événement emblématique célébrant les valeurs et la diversité de l’Europe. Organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur et porté par Magali Altounian, adjointe au maire de Nice en charge des affaires européennes et du rayonnement de la ville. Cette journée promet un programme riche en découvertes et en divertissements pour toute la famille.

Rendez-vous au Jardin Albert 1er

Lieu de rendez-vous est un incontournable. Les festivités se dérouleront de 11h à 23h au Kiosque à musique du Jardin Albert 1er. Au programme, une multitude d’activités mettant à l’honneur le partage, la convivialité et la richesse culturelle de l’Europe.

Animations pour Tous les Âges

Les enfants seront particulièrement gâtés avec une variété d’animations ludiques, des jeux en bois traditionnels aux ateliers créatifs. L’art de l’origami, la peinture sur galets et la construction de monuments européens en Kapla éveilleront leur créativité. Les amateurs de sport pourront s’affronter lors de matchs de ping-pong ou profiter des terrains de pétanque mis à disposition par la Boulisterie.

Pour ceux en quête de découvertes, des tables rondes et des stands d’information permettront de mieux comprendre l’Union européenne et les opportunités qu’elle offre en termes de formation et de stage à l’étranger.

Gastronomie Européenne

Côté gastronomie, deux ateliers culinaires seront organisés pour confectionner des verrines aux saveurs européennes. Et tout au long de la journée la diversité culinaire de l’Europe sera célébrée avec huit food trucks qui proposeront plusieurs spécialités.

Soirée Eurovision : Un Moment Unique en France

La journée se clôturera en beauté avec une soirée exceptionnelle dédiée à l’Eurovision. Pour la première fois en France, cet événement emblématique sera retransmis en direct sur écran géant au Théâtre de Verdure dès 19h. L’occasion parfaite de plonger dans l’ambiance festive de l’Eurovision, de savourer les plats préparés par les différents food trucks et de participer à des jeux pour tenter de remporter des cadeaux.

Le Nice Europe Day s’annonce comme une journée mémorable, alliant divertissement, culture et convivialité dans un cadre conviviale. Rendez-vous le 11 mai à Nice pour célébrer l’unité et la richesse de l’Europe.

