Sacrée championne de France de Nationale 2, l’équipe féminine de l’ASM a réalisé une saison historique

Titrée pour la première fois de son histoire, en deuxième division française, l’ASM volley-ball poursuit son développement. Avec 440 membres, 36 équipes et 22 encadrants, le club est représenté dans toutes les catégories d’âge de la discipline. Fort de plus de 70 ans d’existence, le club fait partie des associations historiques de la principauté.

De belles ambitions

Cette croissance du club est une fierté pour son président, Gilles Brillant, qui ne cache pas ses ambitions. « On va travailler sur la constitution d’un collectif féminin pour pouvoir, plus tard, on l‘espère, répondre aux échéances et préparer les tournois de qualification tels que les championnats du monde, les championnats d ‘Europe ou les Jeux olympiques », indique-t-il.

play_arrow Objectifs « pulvérisés » pour l’ASM Volley-Ball Gilles Brillant, président de l'ASMonaco Volley-ball

Eva Hamzaoui aux commentaires des J.O. 2024

Recrutée par France Télévisions, la coach de l’équipe féminine sera commentatrice lors des matchs de beach-volley de Paris 2024. Ils se dérouleront au pied de la Tour Eiffel. « Cela met le club en valeur et en plus, ça récompense tout son travail », affirme fièrement le président.

L'équipe