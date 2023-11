Opéra de Nice: un escape game pour sauver Roméo et Juliette

Cette saison, l’Opéra de Nice propose un escape game qui mixe Roméo et Juliette de William Shakespear et Le Cinquième Élément de Luc Besson. Cette expérience immersive nous permet de découvrir certains lieux habituellement inaccessibles. Et surtout, elle nous invite à remplir une mission de premier ordre: sauver l’Amour et les deux âmes sœurs de Vérone.

Comédienne et co-créatrice du jeu, Aurélia Beraldo nous promet 1h30 de spectacle et de convivialité. De plus, cette activité est ouverte aux familles grâce à des créneaux spéciaux. Les prochaines dates à l’agenda sont le dimanche 19 novembre à partir de 17h et le vendredi 8 décembre à partir de 19h.

C’est le What’s up ? de Nathalie Michet, depuis l’Opéra de Nice, en compagnie d’Auélia Beraldo.

