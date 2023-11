Où en est le grand projet Polar POD de Jean-Louis Étienne ?

Ancien dirigeant de l’Institut océanographique de Monaco (2007-2008), Jean-Louis Etienne, médecin de formation aujourd’hui âgé de 76 ans, est loin d’en avoir terminé avec l’engagement de sa vie: participer à une meilleure connaissance scientifique des régions polaires et plaider pour la préservation de ces vastes contrées terrestres et marines. C’est précisément à ce titre qu’il a reçu mercredi soir la Grande Médaille Albert Ier de l’Institut au sein de la catégorie Médiation. « Sachant le rôle du Prince Albert Ier dans l’exploration des océans et de l’Arctique, c’est une grande fierté, » souligne Jean-Louis Étienne. Plus encore que pour ses expériences de terrain dans les mers gelées du globe, le lauréat se montre touché d’être mis en lumière pour son rôle de médiateur pour la protection de l’océan et de l’environnement. « C’est vraiment quelque chose que j’aime faire, » nous assure-t-il.