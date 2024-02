Paneolocal : des fruits et légumes bio et locaux livrés chez vous

AD

Basée au Cannet, l’entreprise Paneolocal livre, depuis juin 2022, des paniers composés de produits biologiques issus de l’agriculture locale.

Elle s’est formée au lycée agricole d’Antibes. Lui a fait des études dans le commerce. Deborah et Mathieu ont allié leurs compétences pour bâtir un projet qui leur tenait à coeur : monter une entreprise qui cultive des valeurs et l’art de bien manger.

Paneolocal est le fruit d’un engagement pour un avenir plus sain et plus respecteux de notre planète. La jeune pousse propose, aux particuliers et aux professionnels (entreprises, hôtels, restaurants, etc.), des paniers composés de fruits et légumes biologiques en circuit court. Presque deux ans après le début de l’aventure, le bouche à oreille a fait son oeuvre. La demande est telle que les entrepreneurs sont à la recherche de locaux plus grands.

Salade de Cannes, Blette de Grasse, Citrons de Saint-Laurent-du-Var

Les produits sont rigoureusement sélectionnés. Ils proviennent d’exploitations agricoles situées essentiellement dans les Alpes-Maritimes. Les fournisseurs les plus éloignés sont installés dans le Vaucluse (pommes ou pommes de terre) et en Corse (pomelos ou avocats).

La prise de commande est très simple. Elle se fait en quelques clics sur le site internet de Paneolocal. Le client choisit la taille de son panier. Deborah le remplit en fonction des produits disponibles auprès de ses fournisseurs et des saisons, évidemment.

Livraisons de Nice à Mandelieu

Vous pouvez compléter votre commande par quelques produits d’épicerie comme des œufs, de l’huile d’olive ou du miel. Et si vous ne savez comment cuisiner tel ou tel légume, vous trouverez recettes et conseils sur le site !

A domicile ou en point-relais, Mathieu assure la livraison. Il se déplace de Nice à Mandelieu, en véhicule électrique.

