Parade d’Halloween : Les New-Yorkais rendent hommage à Michael Jackson

La parade d’Halloween de New York a de nouveau rassemblé des milliers de personnes lors de la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

Malgré le froid, de nombreux Américains se sont retrouvés à l’occasion de la 50e parade d’Halloween de New York, considérée comme la plus grande au monde.

Cette année, plus de 70 000 participants costumés ont envahi les rues de Greenwich Village.

Vampires, zombies, squelettes et autres créatures maléfiques n’ont pas manqué d’inspiration face au thème « Upside Down / Inside Out ». Les organisateurs ont choisi ce thème pour permettre aux participants de sortir de leur cocon et de se révéler au monde tel qu’ils sont dans leurs rêves les plus fous.

Au total, 2 millions de personnes étaient présentes pour assister à cet événement, admirant les costumes, les chars et les marionnettes géantes.

Et cette année les participants ont rendu un bel hommage à Michael Jackson.

Pendant la parade, des centaines d’Américains se sont soudainement mis à reprendre la chorégraphie mythique de « Thriller ».

Sorti le 30 novembre 1982, le clip était une véritable œuvre cinématographique.

Vous pouvez retrouver la vidéo de cet hommage au roi de la pop sur Internet. Vous verrez, c’est impressionnant !

L'équipe