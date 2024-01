Pezza : La Nouvelle Adresse Incontournable pour les Amateurs de Pizza à Nic

AD

AD

Pour les amateurs de pizza, je vous invite à découvrir Pezza, un tout nouveau restaurant à Nice. Créé par Arnaud Michalet et Hugo Carasco, deux amis d’enfance niçois et anciens étudiants en école de commerce, Pezza est le fruit de leur passion commune pour la cuisine et l’entrepreneuriat.

Une Carte qui Célèbre la Pizza Napolitaine

Chez Pezza, l’accent est mis sur l’authenticité et la créativité. Le restaurant propose des pizzas napolitaines moelleuses, préparées avec des produits de saison. La pâte est le secret d’une pizza réussie. Elle est laissée à reposer pendant plus d’une journée, puis est cuite rapidement dans un four napolitain à 450 degrés. Des Garnitures Originales

Les garnitures, sont un mélange d’innovation et de tradition. En ce moment, vous pouvez déguster la pizza « coincoin », une création originale à base de confit de canard, crème de champignons, noisettes concassées et huile au cèpe.

Les Panozzos : Une Découverte à ne pas Manquer

Vous devez absolument goûter les panozzos. Ce sont des sandwiches réalisés avec de la pâte à pizza. Je vous conseille le « Pezzache » avec sa crème de pistache et sa mortadelle. Pour les petites faims, le restaurant propose une sélection de tapas réalisés avec des ingrédients à retrouver sur les pizzas.

Pezza vous attend au 18 bis rue Biscarra à Nice, à deux pas de Nice Etoile. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi de 12h à 22h30.

L'équipe