S.A.S. Le Prince Albert II dévoile la plaque inaugurale du parking des Salines, aux côtés de S.E.M. Pierre Dartout, Ministre d’Etat, Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi et Thomas Brezzo, Président du Conseil National © JC Sanchez / Radio Monaco

Ce lundi 15 avril, S.A.S. Le Prince Albert II a inauguré le parking des Salines. Cet ouvrage a vocation à limiter le trafic intra-muros.

Après sept ans de travaux, le Parking des Salines accueille ses premiers usagers. L’ouvrage est imposant : 15 niveaux, 1 790 places pour voitures, 100 places pour motos, deux stations de 63 vélos « Monabike », une aire de lavage et une gare routière avec 20 emplacements pour autocars dont 12 places pour le remisage de nuit des bus du transport urbain.

play_arrow Pilier du plan mobilité, le parking des Salines est ouvert Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux Publics

Favoriser la mobilité douce

Présenté comme un élément majeur du « plan mobilité » du gouvernement, ce nouveau parking d’entrée de ville a vocation à limiter le trafic urbain au sein de la Principauté. Sa politique tarifaire avantageuse (7,50€ pour la demi-journée, 11€ pour la journée et abonnement mensuel à 51 euros) et son interconnexion avec la Compagnie des Autobus de Monaco se veulent incitatives. Deux nouvelles lignes express desservent les quartiers de Monte-Carlo et de la Condamine.

Un cheminement piéton

Par ailleurs, plusieurs passerelles piétonnes sont en cours de création. A terme, la Galerie des Salines, accessible depuis le niveau -15 du parking, permettra d’accéder à l’avenue Pasteur pour déboucher au cimetière de Monaco ou rejoindre le nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace, via un ascenseur situé dans une seconde branche du tunnel.

© JC Sanchez / Radio Monaco

A l’été 2024, la passerelle « Wurtemberg » permettra de rejoindre directement l’avenue de Fontvieille. En 2025, elle sera poursuivie par la passerelle « Fontvieille » qui permettra de relier le nouveau quartier « Ilot Pasteur ». Le temps de parcours pour rallier Fontvieille depuis le Jardin Exotique sera de 10 à 15 minutes.

play_arrow Pilier du plan mobilité, le parking des Salines est ouvert Nicolas Sosso, chef de service de Monaco Parkings

Sera-ce suffisant pour pousser les touristes et les travailleurs pendulaires à laisser leur voiture à l’entrée ouest de Monaco ? L’avenir le dira. Lors de la visite officielle, Jade Aureglia a formulé quelques réserves. Vice-présidente pour l’urbanisme durable et les grands travaux, l’élue s’est inquiétée de la faible capacité (26 personnes) des deux seuls ascenseurs permettant d’accéder à la galerie des Salines.

Selon les estimations du gouvernement, 4 040 mouvements de véhicules légers peuvent être potentiellement neutralisés sur les jours ouvrés.

© JC Sanchez / Radio Monaco

