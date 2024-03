Planifier sa semaine selon l’influence des planètes

AD

Trouver un équilibre et apprendre à se connaitre : c’est tout l’enjeu de l’astrologie. Il est possible de planifier sa semaine selon l’influence des différentes planètes.

play_arrow L’influence des planètes Olya Mel

Les planètes et leurs influences hebdomadaires

On démarre par la journée du mercredi gouvernée par Mercure. Cette planète représente l’apprentissage, l’activité intellectuelle, la communication, les interactions. Donc si vous rêvez d’apprendre une langue étrangère, le mercredi est une journée idéale. Par ailleurs si vous êtes ascendant Gémeaux ou Vierge, cette planète dirige votre signe d’ascendant ce qui fait de Mercure une des planètes les plus importantes pour vous ! Ainsi, mercredi devient l’une des journées les plus fortes pour votre réalisation personnelle.

Le jeudi on enchaine sur Jupiter et Neptune. Si vous êtes ascendant Sagittaire ou Poisson c’est votre journée. Un moment opportun pour réaliser votre potentiel, partager vos connaissance ou demander de l’aide pour le Sagittaire. Le jeudi pour l’ascendant Poisson symbolise plutôt l’expression de la créativité.

Vendredi = Vénus

Une journée gouvernée par Vénus qui suggère de prendre un moment pour soi. Renouer avec un plaisir simple qui procure du bonheur. Ce rituel est d’autant plus important pour les ascendants Taureau et Balance, dirigés par Vénus. Le week-end, place à la journée de Saturne le samedi. Cette planète symbolise la rigueur et la discipline. Si vous êtres ascendant Capricorne, c’est une journée qui se prête au travail. Le dimanche c’est l’étape du Soleil. Alors, les ascendants Lion sont les héros du jour, mais cette journée est importante pour tout le monde. En effet, le Soleil est l’astre le plus marquant dans notre thème astral. Chaque signe astrologique peut réaliser des actions qui « activent » son Soleil.

Les débuts de semaine

Après avoir fait le plein d’énergie de Soleil le dimanche, on attaque le lundi, la journée de la Lune ! Une invitation à l’équilibre et au bien-être mental et émotionnel. Comme pour le Soleil, il y a des actions en fonction de la position de votre Lune qui auront l’effet de vous calmer et vous détendre. Enfin, le mardi c’est la journée de Mars qui représente notre motivation mais aussi notre énergie sportive. C’est la journée des ascendants Bélier et Scorpion.

