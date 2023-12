Plongez dans la Magie de Noël à Monaco : Le Marché de Noël est Ouvert !

AD

Le marché de Noël a ouvert ses portes sur le Port Hercule de la Principauté.

Depuis le jeudi 7 décembre jusqu’au 7 janvier, plongez dans l’ambiance féérique du village de Noël. Il s’annonce plus magnifique que jamais avec sa décoration somptueuse et pas moins de 800 sapins. Cette année, le marché rend hommage à Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier III, à l’occasion du centenaire du Prince Bâtisseur. Les visiteurs seront transportés dans son quotidien et ses passions, du sport automobile aux arts, en passant par les animaux et la mer, à travers des scènes lumineuses captivantes.

Ce que réserve le Village de Noël cette Année

Avec 24 chalets de vente, le marché offre une opportunité idéale pour dénicher des cadeaux uniques et se faire plaisir. Les 19 stands gourmands ouverts dès 11h tous les jours raviront toute la famille. Les attractions ne manquent pas avec la Grande Roue, le Manège Sapin de Noël, la Piste de luge. Et cette année il y a aussi quelques nouveautés pour faire plaisir aux enfants.

Des Animations pour Tous

Les amateurs de spectacles seront comblés, en plus des différents spectacles proposés gratuitement, des fontaines lumineuses sont installées sur la piscine du Stade Nautique Rainier III, présentées par la Mairie de Monaco et le Comité de commémoration du Prince Rainier III.

La Principauté ne lésine pas sur les animations avec des parades et des concerts nocturnes. Les enfants et leurs parents peuvent participer à des ateliers créatifs gratuits tout au long de la période festive.

Ateliers Créatifs pour Enfants et Parents



Chaque week-end, différents ateliers sont organisés. Les enfants pourront participer à des sessions comme pour la création de Chaussettes de Noël ou encore de Décorations scandinaves. Le jour de Noël, un atelier spécial est proposé pour créer des Cadeaux de Noël.

Ne manquez pas cet événement pendant la période des fêtes pour partager la magie de Noël avec votre famille à Monaco.

