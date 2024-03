AD

Née en 1904, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat fête ses 120 ans. À cette occasion, la Mairie propose un Mois de la Mer en avril. Pour Jean-François Dieterich, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il s'agit de célébrer les liens historiques du village avec la Méditerranée et d'encourager la préservation de l'environnement marin.

play_arrow Pour ses 120 ans, Saint-Jean-Cap-Ferrat célèbre la Méditerranée Jean-François Dieterich, maire de la commune

Cette année, Saint-Jean-Cap Ferrat fête ses 120 ans. En effet, jusqu’en 1904, la presqu’île faisait partie du territoire de Villefranche-sur-Mer. À l’occasion de son anniversaire, la commune de 1600 âmes organise donc des festivités jusqu’à la fin de l’année.

La Méditerranée en vedette

Pour commencer, l’équipe municipale propose un Mois de la Mer tout au long du mois d’avril. Objectif: célébrer et protéger le patrimoine environnemental, culturel et historique que représente la Méditerranée pour les Saint-Jeannois. « La presqu’île c’est 13 kilomètres de côtes, on est entouré d’eau. La Mer Méditerranée est indissociable de notre histoire » , relève Jean-François Dieterich, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Dans cet ancien hameau de pêcheurs devenu véritable commune il y a 120 ans, les belles résidences secondaires n’excluent donc pas une vie de village authentique. Ainsi, le programme comprend de nombreuses animations culturelles mais aussi des événements axés sur la préservation de l’environnement marin.

Des oiseaux au plancton

En effet, les habitants et les visiteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat pourront notamment partir à la découverte des oiseaux du littoral, suivre une conférence sur le plancton ou participer à des opérations de nettoyage avec les associations locales. « Nous proposerons également une rencontre avec Arnaud Allari, notre dernier pêcheur » , souligne Jean-François Dieterich. La Mairie met également à contribution l’association SOS Grand Bleu qui a participé à l’instauration du Sanctuaire Pélagos. À bord de et son caïque turc, elle nous embarquera pour des sorties en mer le long des côtes. Ce sera le dimanche 21 avril.

Une chaîne humaine

L’apothéose, prévue le dimanche 28 avril, aura lieu pendant la Fête de la Mer. Elle consistera à former une chaîne humaine sur plus d’un kilomètre, le long de la promenade Rouvier. « Nous avons besoin du plus grand nombre pour relier Saint-Jean à Beaulieu et témoigner de notre attachement à la mer Méditerranée » , lance Jean-François Dieterich. Encore une bonne raison d’aller prendre l’air du côté du Cap-Ferrat.

