Que faire à Monaco cet été ?

AD

AD

La mairie de Monaco a dévoilé le programme de ses animations estivales. Le concert gratuit de Big Flo et Oli sera l’événement phare.

Les festivités de l’été démarrent dans quelques semaines. Traditionnel temps fort des animations, la Fête de la Musique, cette année, sera étalée sur deux jours et jumelée avec les 100 ans de l’AS Monaco omnisports.

Bigflo et Oli en concert gratuit sur le Port

Tout au long du vendredi 21 juin, différents groupes de musiques animeront plusieurs quartiers de la ville. Des groupes locaux de jazz, de rock, ou de variétés françaises feront danser les quartiers de la Condamine, de Fontvielle, ou encore du Square Gastaud. Le soir, deux groupes de musiques seront en concerts sur le Port jusqu’à 22 heures et au niveau du marché de la Condamine jusqu’à 23 heures. Pour cette édition 2024, la boum des enfants, qui a lieu à l’allée Saint-Jean Paul II, apparaît. Les plus jeunes pourront en profiter de 18h30 à 20h30.

Le samedi 22 juin, à 21 heures, Bigflo et Oli se produiront sur le Quai Albert 1er. Les frères toulousains sont invités dans le cadre du centenaire de l’ASM omnisports. Mais attention : seuls les Monégasques et résidents pourront obtenir des invitations.

Le Village des sports revient pour l’été

Les animations sportives du Village des sports avaient émergé au mois de décembre en principauté. Elles reprennent leur quartier du 1er au 25 août au Port Hercule. Les jeunes athlètes pourront donc s’aventurer dans le parcours Ninja, au trampoline, ou encore sur un mini terrain de foot, gratuitement.

Par ailleurs, un feu d’artifice et un spectacle de drones embraseront le ciel de la Principauté les 27 juillet et 9 août prochains. Le programme complet et détaillé des animations estivales est disponible sur le site de la mairie.

De belles affiches au Monte-Carlo Summer Festival

Evidemment, ce programme concocté par l’équipe communale s’ajoute aux fastueux événements de la Société des Bains de Mer. Ainsi, le traditionnel Monte-Carlo Summer Festival revient pour de nouvelles soirées d’exception. Sam Smith, Lenny Kravitz, Stars 80 ou encore Jamiroquai sont à l’affiche du prestigieux festival. Du 6 juillet au 16 août, onze concerts auront lieu dans la salle des étoiles ou à l’opéra de Monte-Carlo. La billetterie détaille l’ensemble du programme.

L'équipe