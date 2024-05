Que planter en mai et juin ?

AD

Alors que la chaleur commence doucement à grimper, peut-on encore planter des légumes et des plantes ? Les conseils éclairés de Michaël Zoicas, meilleur apprenti de France production horticole.

Les légumes à favoriser

Normalement tous les légumes estivaux, comme les tomates, courges et poivrons ont déjà été semés en mars et avril. Au mois de mai c’est le moment idéal pour tout planter. Vous pouvez le faire au jardin, en serre ou extérieur, comme vous le souhaitez. Les journées rallongent et les heures d’ensoleillement supplémentaires sont de votre côté pour faire pousser vos légumes !

Il est aussi possible de semer directement en pleine terre des radis et des betteraves. D’ailleurs attention, c’est le dernier semis de radis avant l’automne car après les températures sont trop élevées.

Avoir un jardin fleuri l’été

C’est le moment de planter vos agaves et amaryllis. Vous pouvez aussi miser sur les agapanthes, les bégonias et les géraniums. Sans oublier les capucines et les cosmos. Enfin, si vous raffolez des plantes grasses, pensez à la jourbarbe, le delosperma et l’arbre de jade. C’est la période idéale pour les planter, en plein soleil.

Concernant les arbres, tournez-vous vers les agrumes et les oliviers.

