Que signifie notre Ascendant ?

Tout le monde connaît son Ascendant. Mais savez-vous ce qu’il dévoile de votre personnalité ? C’est ce que vous propose de découvrir Olya Mel.

Le rôle de l’Ascendant

Pour rappel, l’Ascendant n’est pas un objet dans le ciel comme le sont le Soleil et la Lune, c’est un point. Plus concrètement le point est où le soleil apparaît au moment de son lever. Le signe où se trouvait ce point Ascendant lors de la naissance est considéré comme un pilier très important, au même titre que le Soleil et la Lune. Ainsi, notre signe de Soleil reflète notre personnalité extérieure, notre signe de Lune est en lien avec nos émotions et notre personnalité intérieure. Quant à l’Ascendant il reflète notre apparence et notre masque social.

Les nuances entre Signe de Soleil et Ascendant ?

Imaginez que vous rencontrez une personne pour la première fois. Avant qu’elle ne se présente à vous lorsque vous la voyez et tout de suite vous avez une première impression qui se dégage. Vous vous faites une première idée de comment est cette personne. D’ailleurs, elle peut vous paraître tout de suite très ouverte et amicale ou, au contraire, un peu stricte ou introvertie. Cette première impression va au-delà de l’humeur de cette personne, on parle plutôt de l’aura dans ce cas !

Ensuite, la personne se met à parler pour entrer en contact direct avec vous. A cet instant, c’est l’énergie de son Soleil qui s’active. Résultat : la perception que vous avez de votre interlocuteur peut complètement changer.

Quel est l’intérêt de connaître son Ascendant ?

Cette connaissance nous permet de mieux comprendre pourquoi on a plus ou moins du mal à rassembler des gens autour de nous ou à attirer l’attention. C’est vraiment un atout lorsqu’on sait quelles énergies s’activent en fonction de nos réactions et on peut par conséquent adapter notre comportement.

Ainsi, si votre signe de Soleil est plus « extraverti » que votre Ascendant, vous savez qu’il vaut mieux ne pas attendre qu’on vienne vers vous et plutôt faire le premier pas dans un cercle informel.

