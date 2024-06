Qu’est ce que le Human Design ?

AD

A l’occasion de la Pause Lecture avec les Editions Jouvence, pleins phares aujourd’hui sur le Human Design avec Mélissa Simonot. C’est un système de connaissance qui mêle des sagesses anciennes et la science moderne comme la génétique et la physique quantique.

play_arrow Découverte du Human Design Mélissa Simonot

Le Human Design : se révéler !

Il se base sur le moment précis de notre naissance pour nous offrir une cartographie précise de notre être ! Ce calcul nous éclaire sur notre mode de fonctionnement énergétique et nous indique notre stratégie. Il s’agit d’analyser notre manière de prendre des décisions et d’interagir avec le monde.

Le Design met en lumière nos talents, nos potentiels de sagesse, mais aussi nos points de vulnérabilité. C’est une approche holistique pour passer du non-soi (conditionnements, peurs..) à l’expression de son vrai Soi.

Les différents types

Le Design est extrêmement complexe et nuancé ! Mais si on s’arrête au premier niveau de lecture on trouve le « Type ». Il en existe cinq différents. Les générateurs (37% de la population), les manifesteurs-générateurs(33% de la population) , les projecteurs (20% du collectif) , les manifesteurs (9%) et les réflecteurs (1%).

Le « Type » définit notre mode de fonctionnement énergétique et notamment comment elle fluctue lorsqu’on est absorbé par un projet. Il éclaire aussi sur notre rôle à jouer dans l’humanité ou encore la rapidité avec laquelle on peut agir et construire des projets.

L’enjeu du Design Humain est finalement de remettre le mental à sa place. Certes, c’est un outil puissant, mais ce n’est pas le meilleur pour aiguiller notre prise de décisions. En effet, le mental est biaisé et conditionné. Il n’est donc pas connecté à notre nature profonde.

Le livre de Mélissa Simonot est à découvrir ICI

