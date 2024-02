QVT : les piliers de la Qualité de Vie au Travail

AD

Depuis la crise sanitaire de 2020, la perception du travail et les priorités des travailleurs ont évolué. Les salariés tendent à harmoniser leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parfois même au détriment du salaire ! C’est pourquoi la démarche QVT, Qualité de Vie au Travail, est plus que jamais d’actualité. D’autant que selon les derniers baromètres santé 63% des salariés estiment que leur entreprise ne se préoccupe pas suffisamment de leur bien-être. 39% disent aussi se sentir démotivés par leur travail. Toutes les explications de Mélanie Vaulerin, la fondatrice de Monaco Care Concept.

La QVT : c’est quoi ?

C’est le parfait équilibre entre la performance globale de l’entreprise et le bien-être des employés. La QVT est aujourd’hui un enjeu majeur dans l’évaluation des conditions de travail. Elle repose principalement sur six piliers : les relations au travail et le climat social, le contenu du travail et la santé au travail. Sans oublier les compétences et les parcours professionnels, l’égalité pour tous et enfin, le management participatif et l’engagement.

D’ailleurs, depuis mars 2022, les lois relatives à la santé au travail ont été modifiées. On ne parle plus de QVT mais de QVCT pour Qualité de Vie et des Conditions de Travail. L’ajout du C souligne à quel point les actions périphériques ou de « confort », comme les massages, ne suffisent pas pour répondre aux enjeux de la QVCT.

Pourquoi instaurer une démarche QVT ?

Cette stratégie est bénéfique aux employés mais aussi aux entreprises. En effet, cela permet de booster l’attractivité avec une augmentation de 12% de la productivité à la clef. Une bonne démarche QVT fidélise aussi les collaborateurs, réduit le turnover ou encore l’absentéisme (baisse de 25% du taux d’absentéisme).

Le collaborateur qui en bénéficie amoindrit les impacts négatifs du stress et de la fatigue. Il est évident qu’un employé moins fatigué est plus efficace et investi. Enfin, on sait que 60% des salariés sont plus motivés lorsqu’ils se sentent épanouis dans leur cadre professionnel.

Quelles actions peuvent-être mises en place ?

En amont, il est essentiel de procéder à un audit pour dresser un premier constat. Une démarche QVCT nécessite la mise en place d’un nouveau système d’action piloté par un comité QVCT constitué d’un acteur social, d’un acteur technique (manager) et d’un acteur de direction. Objectif : redonner du sens au travail, pérenniser la motivation tout en renforçant l’action collective et les performances globales.

Il est possible de mettre en place, par exemple, des programme de santé et de bien-être liés à la gestion du stress. Attention, cette partie ne représente que 5 à 10% de la démarche totale. L’entreprise peut aménager des espaces de travail plus ergonomiques, réfléchir sur la flexibilité des horaires ou encore proposer une formation continue.

Autre piste d’action majeure : la communication. Elle doit être transparente et tenir compte de l’avis des collaborateurs.

Enfin, il est important de valoriser, voire récompenser le travail des employés.

