Raye fait une razzia aux Brit Awards

Ambassadrice d’un style hybride entre le R’NB et le jazz, Raye a remporté pas moins de six récompenses, samedi soir, aux Brit Awards. C’est du jamais vu dans l’histoire de cette cérémonie.

Raye, Rachel Kaye à l’état civil, brille désormais en solitaire. La carrière de cette artiste londonienne de 26 ans explose depuis l’an dernier et les six Brit Awards qu’elle vient de remporter confirment cette tendance. Pourtant, ça fait un moment que cette auteure, compositrice et interprète fait partie de l’industrie musicale. En 2019, on l’entend notamment sur un morceau de David Guetta, Stay, don’t Go Away. Ce featuring est loin de faire exception. Il s’agit d’un duo parmi tant d’autres.

En effet, Raye prête souvent sa voix à des DJ ou des producteurs. Elle écrit aussi pour d’autres interprètes comme John Legend, Ellie Goulding ou Beyoncé. Cette artiste complète rêve toutefois, depuis toujours, de prendre son envol. Pour ce faire, elle rompt en 2021 avec son ancienne maison de disque, Polydor Records, qui refuse de la laisser voguer en solo. Lorsqu’elle signe l’année suivante chez Human Re Sources, elle effectue un choix stratégique.

Un blues qui cartonne

Avec ce déménagement, Raye opère un virage salvateur pour sa carrière. Sorti en 2023, son premier album rencontre un succès majeur. My 21’st century blues, (Mon blues du 21e siècle), vient ainsi de remporter le Graal des Brit Awards: le prix de l’album de l’année. Dans cet opus, on trouve notamment le single Escapism, en duo avec la rappeuse américaine, 070 Shake. Récit d’une nuit d’excès et de fuite en avant sur fond de cœur brisé, ce titre puissant a obtenu le trophée de la chanson de l’année.

Meilleure artiste

Raye a également décroché les Brit Awards de la meilleur artiste, de la meilleure nouvelle artiste, de l’autrice-compositrice de l’année et de la catégorie R’NB. Avec ces six récompenses en une seule soirée, la jeune artiste entre dans l’histoire de la cérémonie britannique. Avant elle, personne n’avait réussi à rafler autant de statuettes en une seule soirée. Blur, Adele et Harry Styles se partageaient le record précédent avec quatre Brit Awards en une cérémonie.

