Les 36es Rencontres Cinématographiques de Cannes se dérouleront du 20 au 26 novembre. Le festival est ouvert à tous.

Découvrir des films et rencontrer des professionnels du 7e Art : tel est l’objectif des Rencontres Cinématographiques de Cannes. L’autre festival du cinéma de Cannes est moins glamour et moins paillettes que son illustre aîné. Aux RCC, on revendique un événement de proximité, ouvert à tous.

Dans huit salles de Cannes et du Cannet (Miramar, la Licorne, les Arcades, Cineum Cannes, l’Olympia, le théâtre Croisette,

Cinétoile Rocheville, le Cannet Toiles), les cinéphiles pourront assister à près de 100 séances dont 8 films en compétition et 24 en avant-première. Il y aura aussi 11 hommages et cartes blanches, 12 séances et Masterclasses et de nombreux invités : Agnès Jaoui, Laurent Gerra, Lambert Wilson, etc.

Le jury des 36èmes Rencontres Cinématographiques sera présidé par Jacqueline Bisset et composé de Nadine Trintignant, Bruno Sanches et Frédéric Brémaud.

Aurélie Ferrier, directrice de Cannes Cinéma, est au micro de Jean-Christophe Sanchez.

play_arrow RCC : l’autre festival du cinéma de Cannes Aurélie Ferrier

