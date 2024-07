AD

L’été s’annonce festif avec la réouverture de Maona Monte-Carlo, un lieu emblématique niché sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin en bord de mer. Après un premier été couronné de succès, Maona revient avec une programmation encore plus riche faisant honneur à la Dolce Vita.

Une expérience sensorielle complète

Ce lieu offre à ses clients un cadre idyllique, une vue imprenable sur la mer et une ambiance de cabaret en plein air. Pour cette seconde saison, l’accent est mis sur les cinq sens avec une bande-son élaborée par Bon Entendeur. Leur programmation « Belle Epoque » propose des titres emblématiques sortis entre 1956 et 1979, évoquant les années de mariage de la princesse Grace Kelly et du prince Rainier III. De mardi à samedi, la chanteuse américano-iranienne Niki Black se produit au Maona Monte-Carlo. Connue pour sa participation à The Voice France en 2021, elle se produit de 19h30 à 0h30. Elle laissera ensuite la place à DJ Jay pour un mixe jusqu’à 2h du matin.

Une carte gourmande et raffinée

En cuisine le chef Vincenzo Giordano, a choisi d’enrichir la carte du restaurant de nouveau plat méditerranéens et monégasque. Les clients peuvent retrouver des plats comme la tarte d’artichauts à la royale, les raviolis à la daube de bœuf et le risotto aux asperges. Parmi les plats signatures pour deux personnes, la bouillabaisse Maona est rejointe par le chapon royal de Méditerranée.

Pour les amateurs de dessert, les incontournable de 2023 sont toujours à la carte. Ils sont aux côtés de nouvelles recettes comme le millefeuille « Prince Albert » et l’omelette norvégienne à la monégasque.

Le Bar Sauvage : Un lieu de convivialité

Maona Monte-Carlo se distingue également grâce à son « Bar Sauvage ». Ce lounge bar, dirigé par le chef barman Marco Stella, propose des cocktails classiques et originaux. Parmi les créations signatures, on retrouve l’Americano rosé, le Negroni soufflé, la Margarita sauvage, et le Maona Spritz. De 18h à 19h, le bar propose un apéritif à la monégasque, « Da Spartagià », avec des snacks méditerranéens. L’expérience se prolonge avec le Piano Bar Aperitivo jusqu’à 21h, où l’on sert des cocktails accompagnés de finger food régionale.

Une programmation riche et variée

Tout au long de l’été, Maona Monte-Carlo propose une programmation festive du mardi au samedi. Les soirées débutent à 18h avec l’ouverture du bar, suivie par l’ouverture du restaurant à 19h. Les performances live de Niki Black et de DJ Jay, assurent une ambiance musicale jusqu’à 2h du matin. Cette seconde saison prendra fin le 29 septembre.

