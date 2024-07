AD

AD

Plus d’un an après sa fermeture, l’ancien restaurant « Stars’N’Bars » expose une dernière fois toute sa collection d’objets accumulés au fil des années avant une vente aux enchères prévue pour le 8 juillet.

C’est au Marius Monaco que vous pouvez voir toute cette grande collection exposée gratuitement jusqu’au 7 juillet. Sophie Peyrache, la responsable de la vente, nous présente les plus de 200 lots présents.

play_arrow Revivez le Stars'n'Bars une dernière fois Sophie Peyrache, responsable de la vente Stars'N'Bars pour la maison Artcurial

Formule 1, rallye, moto, football, cyclisme, et même musique. Ce sont plus de 30 ans d’histoire réunis dans cette pièce. Tout cela grâce aux deux fondateurs du restaurant, Kate Power et Didier Rubiolo. Kate Power, malheureusement décédée, laisse derrière elle un héritage impressionnant. Didier Rubiolo, quant à lui, se remémore son passé de collectionneur.

play_arrow Revivez le Stars'n'Bars une dernière fois Didier Rubiolo, co-fondateur du Stars'N'Bars

L'équipe