Se préparer au changement d’heure !

Le changement d’heure aura lieu le 31 mars prochain. Nous passerons à l’heure d’été avec une heure de sommeil en moins, comme c’est le cas depuis 1916. Cette période a des conséquences sur nos hormones, notamment le cortisol et la mélatonine. Alors comment se préparer en amont pour vivre sereinement le changement d’heure ?

Charlotte Jacquet

Les effets du changement d’heure sur l’organisme

Le cortisol joue un un rôle clé dans notre réaction au stress. Au moment du passage à l’heure d’été, son cycle est perturbé pendant environ une à trois semaines. Cette modification entraine également des bouleversements pour notre mélatonine. C’est l’hormone responsable de la régulation du sommeil. Concrètement, ses pics de production sont décalés ce qui joue sur le cycle veille-sommeil, pendant deux à quatre jours. Cela a aussi une incidence sur la température corporelle pendant une petite semaine. Ces alterations engendrent de la fatigue, du stress et des troubles de sommeil.

Coup de pouce naturel pour favoriser l’adaptation

Charlotte Jacquet vous conseille de décaler progressivement votre heure de lever avant le changement d’heure. Il est aussi important de se synchroniser rapidement sur la nouvelle heure pour les repas. Ne pas zapper non plus l’exposition à la lumière naturelle pour aider notre organisme à intégrer ces modifications.

Enfin, si vous recherchez un soutien supplémentaire, vous pouvez vous tourner vers la phytothérapie et la micro nutrition. Les plantes comme le Griffonia, la Rhodiola et l’Eschscholtzia régulent le sommeil, le stress et les émotions. Pour le système nerveux, une synergie de magnésium, taurine et vitamines B est bénéfique.

Les fleurs de Bach, notamment Walnut, peuvent également aider à s’adapter aux changements saisonniers.

