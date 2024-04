Sexy Tacos au Larvotto : Cuisine Mexicaine Authentique à Monaco

AD

Sexy Tacos situé au Larvotto est bien plus qu’un restaurant, c’est un hommage aux traditions culinaires du Mexique.

Il a été fondé par José Luis Olivares, un chef passionné qui a perfectionné son art aux côtés de grands noms de la cuisine

comme le chef étoilé Marc Meneau et au sein de l’hôtel Fairmont Monte-Carlo. Accompagné de sa femme Patricia, il offre aux clients une expérience authentique et chaleureuse qui célèbre les saveurs du Mexique.

Une Ambiance Colorée et Festive

Dès votre arrivée, vous serez captivés par l’atmosphère vivante de Sexy Tacos. La décoration, imprégnée de rouge, jaune, vert et motifs traditionnels mexicains, vous transporte instantanément dans les rues animées de ce pays ensoleillé. L’ambiance est à la fois colorée, festive et chaleureuse.

Une Délicieuse Cuisine Mexicaine

Chez Sexy Tacos, l’accent est mis sur l’authenticité des plats mexicains. Le chef propose une sélection alléchante de spécialités, toutes préparées avec des ingrédients de première qualité et une touche personnelle.

Parmi les incontournables, ne manquez pas les Quesadillas del Dia, des tortillas de blé garnies de fromage fondu, de bœuf grillé ou de poulet, ainsi que les Tacos De Nopales, à base de cactus et de purée de haricots.

Pour une immersion complète dans la cuisine mexicaine, dégustez le Pozole, une soupe traditionnelle à base de maïs blanc et de poulet, puis terminez en beauté avec les délicieux churros en dessert.

Localisation et Réservations

Sexy Tacos est idéalement situé sur l’avenue Princesse Grace. Pour réserver votre table visitez leur site internet : www.Sexytacos.mc

