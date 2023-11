Signe de lune : un pas vers la connaissance de soi

Vous connaissez forcément votre signe astrologique, votre signe de Soleil. Parfois même votre ascendant. Pourtant, il est très rare d’entendre parler du signe de lune, qui est tout aussi important, comme l’explique Olya Mel.

Olya Mel

Les informations liées au signe de Lune

Si le Soleil dévoile notre personnalité extérieure, notre manière de nous exprimer en société et d’interagir avec les autres, la Lune représente plutôt notre subconscient. Il s’agit donc des traits de caractère et des actions qu’on ne contrôle pas vraiment. C’est aussi en lien avec nos émotions et notre zone de confort.

Notre signe de Lune indique également notre comportement alimentaire et les points faibles potentiels de notre santé.

Pour connaître son signe de Lune, il suffit de faire une recherche sur la toile en indiquant sa date de naissance. Attention : la lune ayant un cycle très rapide, il faut impérativement connaître son heure de naissance.

Comment l’interpréter ?

Les caractéristiques principales de signes telles que vous les connaissez pour le Soleil s’appliquent aussi à la Lune. Il faudra simplement les adapter au côté émotionnel et subconscient. Souvenez-vous que cela représente notre « personnalité intérieure ». Cette face plus cachée se combine avec notre « personnalité extérieure » pour dessiner une personnalité unique. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous tourner vers un astrologue.

