SKIMS s’associe à Swarovski pour une Collaboration Éblouissante

La marque SKIMS fondée par Kim Kardashian s’associe au géant du cristal Swarovski pour une collaboration éblouissante.

La présentation de cette collaboration glamour s’est déroulée le 7 novembre à New York, lors d’une inauguration qui a vu défiler de nombreuses célébrités. L’événement a été marqué par l’apparition spectaculaire de Kim Kardashian, vêtue d’une tenue étincelante, intégralement ornée de cristaux Swarovski.

Des Invités de Marque

Parmi les invités, la soirée a accueilli des noms tels que Gwyneth Paltrow, Serena Williams et Ashley Graham. Georgia May Jagger, la fille du célèbre rockeur Mike Jagger, ainsi que l’actrice Emma Roberts, ont également fait le déplacement. L’influenceuse française Léa Elui a fait sensation, soulignant l’attrait international de cette collaboration.

Une Collection Confortable et Glamour

La collection SKIMS x Swarovski se distingue par sa capacité à mélanger parfaitement le confort et le glamour. Les pièces proposées comprennent des sous-vêtements gainants, des bodys et des robes ornées de cristaux, offrant une brillance et une sophistication inégalées.

Kim Kardashian, a déclaré dans le New York Times son intention derrière cette collection : « Nous voulions vraiment célébrer la créativité et apporter plus de glamour dans la façon de s’habiller au quotidien. Les pièces sont séduisantes, et nous avons adoré intégrer ces découpes de cristal emblématiques dans mes pièces préférées. »

La collection Skims x Swarovski est désormais disponible en ligne et dans certains magasins Swarovski depuis le 7 novembre.

L'équipe