Sommeil : la méthode 4-7-8 !

Ce mardi, Charlotte Jacquet naturopathe, vous propose découvrir la méthode 4-7-8. Elle favorise grandement le sommeil. Alors comment fonctionne-t-elle ? Réponse dans ce podcast.

play_arrow La technique 4-7-8 Charlotte Jacquet

La méthode 4-7-8 pour renouer avec le sommeil

Il s’agit d’une méthode inspirée d’une technique indienne assez proche du yoga pour s’endormir rapidement. Elle a été popularisée par le Dr Andrew Weil. Evidemment, cette technique nécessite un entrainement rigoureux pour la maitriser parfaitement et profiter de tous ses bienfaits. Elle a le mérite d’offrir davantage d’oxygène que la respiration standard à notre système nerveux parasympathique. En la pratiquant assidûment, vous retrouverez très vite un état de détente physiologique propice au bon sommeil. Cette méthode exclut aussi toute pensée parasite, puisqu’il faut rester concentré sur le souffle.

Comment la pratiquer ?

Première étape : s’installer confortablement dans son lit, le dos bien droit et les pieds en contact avec le matelas. Ensuite, il va falloir positionner le bout de votre langue contre le palais, juste derrière vos incisives. Cette posture doit être maintenue tout au long de l’exercice pour être efficace.

Côté respiration, commencez toujours par souffler pour vider vos poumons. Puis, inspirez profondément par le nez en comptant mentalement jusqu’à 4. Vous allez maintenant retenir l’air en comptant jusqu’à 7, avant d’expirer par la bouche pendant 8 secondes. Vous pouvez répéter ce cycle au moins trois de suite.

D’après Charlotte Jacquet, il faut compter en moyenne quatre à six semaines pour profiter d’une endormissement plus rapide et serein.

Les conseils clefs en faveur du sommeil

Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, pensez à maintenir une température fraîche dans la chambre, sans lumière ni bruit. N’hésitez pas à instaurer des habitudes, un rituel du soir et des heures de coucher fixes. Pourquoi pas tester la méditation pour éloigner les pensées négatives et se détendre.

Enfin, bannissez les écrans car leur lumière bleue ralentit la production de mélatonine.

