Soutenir son moral en automne !

Vous faites partie de la team blues automnal ? Pas de panique : c’est tout à fait normal. En activant quelques leviers naturels, vous pouvez booster votre moral. Découvrez les tips de la naturopathe Charlotte Jacquet.

play_arrow Booster son moral en automne Charlotte Jacquet

Booster son moral via l’alimentation

C’est l’une des premières pistes à explorer : la nutrition. Votre assiette a un impact significatif sur votre humeur globale. Alors pour vous offrir le plein de bonnes énergies cap sur les aliments riches en magnésium. Vous pouvez ainsi consommer les amandes, les noix ou encore les noisettes. Idem pour le chocolat noir, les légumineuses, les légumes verts. Autre allié de taille : le tryptophane. Il se trouve essentiellement dans le poisson, les légumineuses ou encore la banane.

La phytothérapie et l’aromathérapie peuvent également vous apporter leur aide. Par exemple, avec l’huile essentielle de lavande, ou l’extrait fluide de passiflore qui apaisent et rééquilibrent.

Les actions simples pour son bien-être

L’intérêt et les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à prouver. Le sport est une excellente manière de réduire la production d’adrénaline, de diminuer le stress, et de libérer des endorphines. L’essentiel est de trouver une activité sportive que l’on aime et qui nous procure du plaisir.

Parmi les coups de pouce à privilégier l’indispensable gratitude pour cultiver le positif et les petites victoires quotidiennes.

Enfin, n’hésitez pas à tester des activités manuelles.

