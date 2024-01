Sport et cinéma : l’Espace Magnan en forme olympique

AD

En cette année olympique et paralympique, l’Espace Magnan de Nice organise un événement inédit : « Le Sport à l’Ecran ».

Il souhaitait prendre part à l’aventure olympique : A quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Espace Magnan de Nice organise du 22 au 28 janvier « Le Sport à l’Ecran », un événement à la fois culturel et sportif.

Après une série d’animations destinées aux scolaires, la partie grand public de cette nouvelle manifestation commence ce mercredi 24 janvier avec la projection d’un documentaire. « Des quartiers au sommet » (de Marine Bourguignon-Trombini et Loic Preghenella) raconte l’ascension du sommet Monte Cinto en Corse par des collégiens de REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) de Cannes et de Saint-Denis / Saint-Ouen-sur-Seine. La projection sera suivie d’une rencontre avec l’équipe du film et quelques collégiens cannois.

Au total, « Le Sport à l’Ecran » proposera dix films mettant l’alpinisme, la gymnastique artistique ou encore la danse Hip Hop à l’honneur tout en portant le regard du spectateur sur des sujets de société. Il y aura aussi des rencontres, une Master Class, des ateliers, des stages de sport et une exposition.

Marie-France Leccia, programmatrice à l’Espace Magnan est au micro de Jean-Christophe Sanchez pour « What’s up? ».

