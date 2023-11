Suivre la lune pour se nourrir de manière équilibrée !

AD

C’est le retour de l’astrologie sur Radio Monaco Feel Good. Cette semaine, Olya Mel, zoome sur la Lune. Il est possible de s’aligner sur les cycles de la lune pour se nourrir de manière équilibrée !

Comment aligner son alimentation aux cycles de la lune ?

Si vous souhaitez vivre en harmonie avec la nature, vous pouvez vous baser sur la Lune. Plus particulièrement sur sa phase. En effet, on sait qu’au moment de la Nouvelle Lune, nous avons généralement un peu moins d’énergie. Lorsque la Lune est croissante, on a donc besoin de pus de ressources. A l’inverse, dès qu’elle est décroissante il vaut mieux privilégier une alimentation plus légère. Pour être encore plus pointilleux, il est possible d’affiner son menu en fonction du signe de la Lune qui change tous les deux jours et demi environ.

Les signes astrologiques et l’alimentation

Pour rappel, les 12 signes astrologiques sont divisés en quatre groupes correspondant aux quatre éléments. C’est ce qui sera déterminant dans la constitution de votre assiette du moment.

Lorsque la Lune se trouve dans un des trois signes d’eau : cancer, scorpion ou poisson : vous allez remarquer une envie plus importante du sucré. Ce sont les jours où notre organisme assimile le mieux tout type d’aliments, nous permettant de lâcher un peu la prise et de succomber à nos envies, avec un minimum, voire aucune conséquence.

Après ces deux jours et demi de relâchement, la Lune passe dans un des signes de feu : Lion, Sagittaire ou Bélier. Notre corps réclame et assimile le mieux les protéines, animales pour ceux qui en consomment, ou végétales, comme les légumineuses. On peut avoir davantage envie de la nourriture bien relevée, bien épicée. En revanche, à ce moment précis le sucre s’assimile très mal.

Puis, la Lune passe dans un des signes de Terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Place au naturel pendant ces périodes. On met l’accent sur les produits frais que la nature nous offre et dans leur état le moins transformé possible.

Enfin, lorsqu’elle passe dans un des signes d’Air : Gémeaux, Balance ou Verseau, privilégiez les repas très légers, les journées détox seront les plus efficaces justement à ces moments-là. Tout excès aura du mal à être assimilé par le corps.

