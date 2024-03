Sur les traces d’Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet

AD

Visionnaire et humaniste, ce grand chef créa avec César Ritz, directeur des plus grands hôtels du XIXème siècle, les bases de l’hôtellerie de luxe. Son œuvre majeure, Le Guide Culinaire est la Bible des cuisiniers.

Durant sa carrière, Auguste Escoffier a formé plus de 2 000 cuisiniers. Reconnu comme le père de la cuisine moderne , on le présente toujours comme l’un des plus grands noms de la gastronomie française .

Dans cette a uthentique maison provençale du XVIIIème siècle , dix salles d’exposition retracent une partie de l’histoire de la cuisine et son évolution à travers divers objets, ustensiles d’époque et mobilier ancien.

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Pour rendre sa visite en famille encore plus ludique, il propose deux livrets avec des jeux et des énigmes, l’un destiné aux enfants de 6 à 10 ans, l’autre aux adolescents de plus de 11 ans.

Les précisions d’Emma Grimaud, conservatrice-adjointe du musée Escoffier de l’Art Culinaire.