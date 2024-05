Tout ce qu’il faut retenir de l’édition 2024 du MET GALA

AD

Lundi 6 mai, le Metropolitan Museum of Art à New York a accueilli l’un des événements les plus prestigieux de l’année, le MET Gala. Sous la direction de l’iconique Anna Wintour, cette édition 2024 portait le thème « The Garden of Time » (Le Jardin du Temps), célébrant la nature, le merveilleux et l’extravagance.

Les Moments Clés

Le Jury et les Invités de Marque

Anna Wintour avait choisi un jury d’exception pour cette soirée : Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth et Bad Bunny en maîtres de cérémonie. Parmi les invités prestigieux figuraient les membres de la famille Kardashian-Jenner, Kim, Kendall, Kylie, et leur mère Kris Jenner. Il y avait également Dua Lipa, Usher, Uma Thurman, Nicole Kidman, Cara Delevingne, Serena Williams, Isabelle Huppert, Nicki Minaj et Jessica Biel. Cependant, l’absence de Rihanna, malade, a été remarquée.

Les Nouveaux Visages du Tapis Rouge

Cette année, de nouvelles personnalités ont fait leurs débuts au MET Gala. Ed Sheeran, Shakira, Tyla, Pamela Anderson, et Rosalía ont marqué leur première apparition. La chanteuse française Aya Nakamura a également foulé le tapis rouge pour la première fois, soutenue par l’influenceuse Léna Situations, présente pour la deuxième fois.

Les Tenues Inoubliables

Zendaya a véritablement brillé avec deux tenues spectaculaires. La premier était une robe de la maison Givenchy. Une pièce d’archives inspirée de la Renaissance, caractérisée par un large décolleté, une traîne imposante et un chapeau en forme de bouquet de fleurs.

Pour la deuxime tenue, l’actrice avait choisi une création de Maison Margiela par John Galliano, entièrement peinte à la main. Les chaussures, conçues spécialement pour elle par Louboutin, complétaient ce look fantaisiste.

Lana Del Rey a suscité beaucoup de réactions avec sa robe signée Alexander McQueen, ornée d’éléments évoquant des branches et une toile d’araignée. Un look mystérieux pour l’événement.

Tyla

La chanteuse sud-africaine Tyla, pour sa première apparition, portait une robe moulante de Balmain faite d’un matériau ressemblant à du sable. Cette création impressionnante a nécessité l’aide de plusieurs personnes pour monter les marches. Une scène à la fois amusante et mémorable à retrouver sur les réseaux sociaux.

Une Soirée Inoubliable

Le MET Gala 2024 a une fois de plus confirmé son statut d’événement incontournable, mêlant haute couture, créativité et glamour. Les célébrités ont cette année encore rivalisé d’originalité et d’élégance. Sous le thème « The Garden of Time », la soirée a célébré la beauté intemporelle de la nature et de l’imagination. Le MET Gala continue d’être au sommet de la mode et de la culture contemporaine.

