Morgan Freeman honoré, le casting de la Petite maison dans la prairie rassemblé… Découvrez le programme du Festival.

Cette année, le Festival de la télévision de Monte-Carlo aura lieu du 14 au 18 juin 2024. Au programme : une avant-première mondiale, 18 productions audiovisuelles en compétitions, et des séances de dédicaces et de rencontre avec des acteurs du petit écran. Et pour les professionnels du secteur, plusieurs conférences sur différents thèmes concernant l’avenir de l’industrie audiovisuelle sont organisées.

La compétition des Nymphes d’Or : quelles distinctions ?

La compétition se divise en deux catégories : les fictions et les documentaires. Les prix attribués aux productions primées se nomment les Nymphes d’or. Parmi les fictions, six nymphes sont décernées : meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure série, meilleure création et prix spécial du jury.

Pour ce qui est des documentaires, le meilleur grand reportage d’actualités et le meilleur documentaire sont récompensés. Et il y aussi un prix spécial du jury. « Le niveau de la compétition est de plus en plus important. Nous avons reçu des messages de félicitations de la part du comité de pré-sélection indiquant que la sélection officielle de cette année est d’une qualité qui n’a jamais été égalée« , indique Laurent Puons, le vice-président de Monaco mediax, la société organisatrice du Festival.

play_arrow Tout ce qu’il faut savoir sur la 63e édition du Festival de Télévision Laurent Puons, vice-président de Monaco mediax, la société organisatrice du festival.

Des prix spéciaux

A cela s’ajoute, le Prix spécial du Prince Rainier III. Ce dernier récompense le documentaire qui traite le mieux des thématiques environnementales. Et le prix du public, en partenariat avec Betaseries, prime une sélection dans la catégorie fiction. Betaseries est une application qui rassemble des fans de séries autour de critiques et d’échanges sur les dernières productions audiovisuelles. C’est donc un groupe de sériephiles qui aura la main sur ce prix.

Les organisations partenaires, dont les lauréats sont sélectionnés parmi tous les programmes inscrits à la compétition des Nymphes d’or, remettent également, deux prix spéciaux : le prix de la Croix-rouge monégasque et le prix AMADE. Le premier cité récompense un documentaire anglé sur une cause humanitaire, les droits de l’homme ou en lien avec les valeurs de la Croix-Rouge. Le second, lui, honore une production qui met en valeur les droits et la protection des enfants.

Morgan Freeman et Olivier Marshall honorés

Par ailleurs, Morgan Freeman, 86 ans, recevra une Nymphe de Crystal pour l’ensemble de sa carrière. Légende d’Hollywood, l’acteur et producteur américain a notamment incarné le rôle de Nelson Mandela dans le film Invicius. Il sera présent à la cérémonie d’ouverture dans le cadre de la présentation de sa dernière production : The gray house. La Nymphe d’Honneur revient à Oliver Marshall, l’acteur et réalisateur français. « Nous avons la chance d’accueillir deux légendes du cinéma et de la télévision », se réjouit Laurent Puons.

Les points marquants du programme

La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 14 juin à 19 heures, à la salle des Princes du Grimaldi forum. Elle est gratuite et réservable sur le site du Festival. L’avant-première mondiale de The gray house, y sera présentée.

Le samedi 15 juin, vous pourrez retrouver les acteurs de la série Un si grand soleil lors d’une séance de selfies à 10 heures, puis rencontrer le casting de La petite maison dans la prairie à 11h30. « L’anniversaire de La petite maison dans la prairie ne s’est fait nulle part en France, ni en Europe« , précise Cécile Menoni, la directrice exécutive du Festival.

Pour ce qui est des séances de dédicaces, les acteurs de l’Agence et des séries de Dick Wolf (Chicago Med, FBI, et New-York police judicaire) seront présents à 13h30 et à 14h45. Et à 16 heures, ce sont les acteurs de NCIS qui seront réunis pour fêter le millième épisode du feuilleton.

play_arrow Tout ce qu’il faut savoir sur la 63e édition du Festival de Télévision Cécile Menoni, directrice exécutive du Festival.

Une rencontre-dédicaces avec les équipes des Feux de l’amour et d’Amour, gloire et beauté aura lieu le lundi 17 juin, à 10 heures.

Le Festival s’achèvera le mardi 18 juin par la cérémonie des Nymphes d’or, à 19 heures. Laury Thilleman et Vicent Niclo sont les maîtres de cérémonie. Durant les quatre jours de Festival, plusieurs productions en compétition et hors compétitions sont diffusées gratuitement au Grimaldi Forum. Le site du Festival détaille l’ensemble de la programmation et de la billetterie.

