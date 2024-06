AD

Monaco accueillera, du 21 au 23 juin, le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de rugby à 7 pour Paris 2024.

Cela devient presque une habitude pour Monaco. En effet, après 2016 et 2021, la Principauté accueille à nouveau le tournoi qui offrira une dernière chance aux pays non qualifiés de participer aux Jeux Olympiques. 24 équipes nationales, 12 masculines et 12 féminines, se battront pour décrocher les précieux sésames. La lutte sera acharnée car seuls les vainqueurs du tournoi masculin et féminin valideront leur billet pour Paris.

L’Afrique du Sud favorite chez les hommes ?

Le tournoi masculin opposera l’Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Grande-Bretagne, Hong Kong, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Espagne, les Tonga et l’Ouganda. Les Blitzboks sud-africains figurent parmi les poids-lourds avec le Canada, la Grande-Bretagne ou l’Espagne.

Chez les femmes, la compétition s’annonce très ouverte. Elle rassemblera l’Argentine, la Chine, la République Tchèque, Hong Kong, le Kenya, la Jamaïque, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et la Pologne, les Samoa et l’Ouganda. Dans les deux cas, les équipes seront réparties dans trois groupes. A l’issue des trois jours de compétition, les poules olympiques seront dévoilées lors d’un point presse.

Une compétition ouverte au public

La billetterie en ligne est ouverte depuis le 27 mai dernier. La Fédération Monégasque de Rugby, organisatrice de cet événement, compte sur le succès exceptionnel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France pour attirer le plus grand nombre de spectateurs au Stade Louis II du 21 au 23 juin prochains. Thierry Danthez, vice-président de la Fédération Monégasque de Rugby est l’invité du « Club Radio Monaco ».

play_arrow TQO de rugby à 7 : la route vers Paris 2024 passe par Monaco Thierry Danthez

