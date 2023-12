Un accord entre Dmitri Rybolovlev et le marchand d’art Yves Bouvier

AD

L’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco FC a passé un accord en Suisse pour mettre un terme au litige qui l’opposait au marchand d’art Yves Bouvier. À Monaco en revanche, le dossier ouvert contre Dmitri Rybolovlev pour des soupçons de corruption n’est pas clos.

L’affaire d’escroquerie qui opposait Dmitri Rybolovlev à Yves Bouvier devant la justice suisse appartient désormais au passé. En effet, le propriétaire de l’AS Monaco Football Club et le marchand d’art ont conclu un accord. Le premier accusait le second de lui avoir surfacturé ses achats de tableaux pendant dix ans afin de gonfler ses commissions et ses plus-values. Finalement, après neuf ans de guerre judiciaire, les deux hommes ont donc renoncé à toute procédure l’un contre l’autre. Le parquet suisse a ainsi annoncé le classement sans suite de la plainte au pénal déposée par Yves Bouvier contre Dmitri Rybolovlev. On ignore toutefois les conditions de cet arrangement confidentiel.

Un procès à Monaco ?

En Principauté en revanche, le propriétaire de l’AS Monaco FC risque toujours un procès. La justice a récemment terminé d’instruire le dossier ouvert en 2018 pour des soupçons de corruption. Comme le détaille Le Figaro, on attend désormais de savoir si le procureur général de Monaco va demander le renvoi des neuf inculpés ou d’une partie d’entre eux devant le juge , ou s’il se prononcera en faveur d’un non-lieu. Ce sera alors au juge d’instruction de prendre une décision susceptible de faire l’objet d’un appel. Si c’est le cas le feuilleton pourrait jouer les prolongations.

