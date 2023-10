Un atelier de philosophie au CHPG autour du désir d’enfant

Les Rencontres Philosophiques de Monaco organisent, le mercredi 18 octobre, un atelier philo au Centre Hospitalier Princesse Grace sur le désir d’enfant.

La discussion sera animée par Isabelle Alfandary, professeure et auteure de plusieurs écrits relevant du domaine de la psychanalyse et de la philosophie. Elle se déroulera à l’amphithéâtre Lou Clapas du CHPG, de 17h30 à 19h. L’entrée est libre et gratuite mais il est préférable de réserver.

Pour Charlotte Casiraghi, présidente et fondatrice des Rencontres Philosophiques de Monaco, le désir d’enfant et la maternité suscitent de nombreux questionnements philosophiques. Ils soulèvent également de nombreuses problématiques contemporaines.

Charlotte Casiraghi est aux côtés de Jean-Christophe Sanchez pour en parler. Retrouvez son interview en podcast.

