Un casting pour devenir le personnage d’un tableau célèbre

Devenir le personnage d’une oeuvre d’art, le temps d’une photo. C’est le principe d’un casting proposé par le Département des Alpes-Maritimes à tous les collégiens du 06.

Le concept de « Je suis une œuvre d’art » est aussi simple qu’original. Il s’agit de se photographier en prenant l’expression ou la pose du personnage d’un tableau célèbre. Une liste d’œuvres a été sélectionnée par le Département.

On y retrouve de grands artistes tels Gustave Courbet, Vincent Van Gogh, Amedeo Modigliani, Grant Wood, Léonard de Vinci ou encore Andy Warhol. Les collégiens des Alpes-Maritimes ont jusqu’au jeudi 15 mars 2024 pour envoyer leur cliché.

Les dix grands gagnants de ce casting auront la chance de participer à un shooting professionnel pour devenir une œuvre d’art célébrant les valeurs du sport à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ce projet d’éducation artistique et culturelle est soutenu par l’Académie de Nice et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les explications de Delphine Gayrard, directrice générale adjointe du Département des Alpes-Maritimes.

