Le Stade Louis II de Monaco a été le théâtre cette semaine d’un escape game sur le thème « diversité et inclusion ».

Cette initiative originale était portée par Fight Aids Monaco, la Croix-Rouge monégasque, le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et l’association des femmes chefs d’entreprises de Monaco. L’occasion pour des dirigeants d’entreprises, managers, DRH ou salariés de s’interroger sur l’égalité, la diversité et l’inclusion dans le monde du travail mais pas seulement.

Répartis en deux équipes, les participants ont pu évoluer dans quatre salles : la première représentant le monde de l’entreprise, la deuxième inspirée du milieu familial, la troisième évoquant le monde de la nuit et la quatrième étant un terrain de football.

Au programme : des énigmes à résoudre en une heure suivies d’un « café de l’égalité » pour poursuivre la réflexion et se questionner sur son propre comportement au quotidien. Le scénario a été mis sur pied par G-Addiction Jeunesse citoyenne, une association qui mobilise la société autour de grandes causes nationales.

Christophe Glasser, coordinateur de Fight Aids Monaco, nous détaille, dans « What’s up », les contours de cette initiative.

play_arrow Un escape game pour l’égalité, la diversité et l’inclusion Christophe Glasser, coordinateur de Fight Aids Monaco

Pour Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes, cette initiative originale permet de rendre très concrètes des problématiques parfois abstraites.

play_arrow Escape Game Céline Cottalorda

Johanna Houdrouge, présidente de l’association des femmes chefs d’entreprises de Monaco, a testé et approuvé cet escape game.

play_arrow Escape Game Johanna Houdrouge

