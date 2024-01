Un intérim parti pour durer à la tête de la mairie de Monaco

AD

AD

Camille Svara, première adjointe au maire de Monaco, assurera la suppléance de Georges Marsan « pour une durée indéterminée » à la tête de l’Institution communale.

Elle devait assurer l’intérim jusqu’au 2 janvier. Sa mission va se prolonger. Selon un communiqué de la mairie de Monaco, « Camille Svara a accepté d’assurer la suppléance du maire Georges Marsan pour une durée indéterminée, à compter du mercredi 3 janvier 2024″.

Une disposition qui se « conforme à l’article 50 de la Loi n°959 du 24 juillet 1974 sur l’Organisation Communale, modifiée, et permet à l’ensemble des services communaux de poursuivre leurs missions et de garantir ainsi la continuité des services publics » précise le communiqué.

Elue depuis 2003, Camille Svara était, sous la mandature actuelle, adjointe à l’action sociale, aux seniors et à la médiathèque. Elle a désormais la charge de l’ensemble des services communaux.

Une situation inédite provoquée par une affaire retentissante. Le 14 décembre dernier, une impressionnante descente de police à la mairie débouche notamment sur le placement en garde à vue de Georges Marsan dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par des juges d’instructions monégasques.

Après 48 heures d’audition et en parallèle à des perquisitions, le maire de Monaco est inculpé avec quatre autres personnes pour des chefs de corruption active sur un agent public national, corruption passive par un agent public national, trafics d’influence actif et passif, prise illégale d’intérêt par un agent public national et association de malfaiteurs.

Placé sous contrôle judiciaire mais toujours présumé innocent, Georges Marsan n’a pas le droit d’entrer en contact avec tout le personnel de la mairie.

L'équipe

AD