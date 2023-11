Un manga Blitz pour lutter contre les violences numériques

AD

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, Monaco lance une nouvelle campagne de sensibilisation axée sur le jeune public et les violences numériques. Au coeur de cette démarche: un manga sur mesure signé Cédric Biscay et Shibuya Productions.

En vue du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la Principauté de Monaco a décidé de sortir des sentiers battus cette année. En effet, le Comité Droits des Femmes a fait appel à Shibuya Productions et à Blitz pour sensibiliser les jeunes à la gravité des violences numériques. Imprimé en format papier en 3000 exemplaires et disponible en version numérique, ce manga sera distribué dans les collèges aux classes de 5e et 4e. L’ouvrage de 30 pages va aussi servir d’outil pédagogique dans le cadre d’ateliers destinés à lutter contre le harcèlement. En outre, on peut le lire en itégralité sur les murs du centre commercial de Fontvieille près des ascenseurs qui mènent à la Promenade Honoré II.

Céline Cottalorda est la Déléguée interministériel à la promotion et à la protection des droits des femmes. Elle estime qu’il faut prendre à bras le corps le problème des violences numériques: « un fléau qui touche de plus en plus de jeunes et de femmes et dont les conséquences se prolongent dans le monde réel. » En effet, les victimes subissent des blessures psychologiques qui peuvent mettre leur santé en péril. D’où le slogan : « Derrière l’écran, la violence ne frappe pas moins fort » .

Des ados comme les autres

Pour donner corps à cette problématique, Cédric Biscay, Ambassadeur du Comité Droits des Fememes, a choisi de raconter une histoire mêlant des personnages où tous les adolescents ont la possibilité de se reconnaître. Du harceleur à la victime en passant par le complice en plein dilemme, chaque profil apparaît dans les vignettes de ce court manga très efficace. Sous le coup de crayon de Daitaro Nishihara, il y est question de photo-montage, de revenge porn, d’insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Mais aussi de prise de conscience, d’empathie, d’entraide et de sanction. Pour Céline Cottalorda, il était important de se mettre sur la même longueur d’onde que les jeunes.

Que faire en cas de violence ?

À Monaco, toute personne victime de harcèlement ou de violence peut appeler le 0800 91 90 10. Que l’on soit adulte ou mineur, ce numéro vert international permet de se confier et de prendre conseil. Il existe aussi un contact destiné spécifiquement à la violence et au harcèlement en milieu scolaire: denjsviolence@gouv.mc / 98 98 80 34. De plus, les victimes ou les témoins d’agressions peuvent se rapprocher de Action Innocence Monaco au 97 77 51 11 et de l’Association d’aide aux victimes d’infractions pénales (AVIP) au 93 25 00 07. En cas d’urgence, toutefois, mieux vaut se rendre à la Sûreté publique ou joindre la police au 112 et au 17.

Enfin, en matière de harcèlement en ligne, la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) intervient régulièrement auprès des réseaux sociaux. Elle peut ainsi aider les utilisateurs en cas de faux-compte, de compte piraté ou de propos malveillants. Pour toute demande, on peut composer le 97 70 22 44 ou écrire à ccin@ccin.mc.

