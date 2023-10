Un nouveau record pour Lana Del Rey

Alors qu’elle a longtemps été boudée, Lana Del Rey entre dans la légende avec ce morceau

Cette balade vous la connaissez c’est « Young and Beautiful » ! Sorti en 203, le titre n’avait pas franchement fait d’émule à l’époque, même si le morceau faisait parti de la bande originale du film Gatsy le magnifique.

10 ans plus tard, Young and Beautiful, devenu un vrai classique dans le cœur du public, vient de passer le milliard de streams sur Spotify.

C’est la deuxième fois de sa carrière qu’elle franchit cette barre symbolique : la diva américaine a déjà enregistré une tel record avec « Summertime Sadness »

Je vous rappelle que l’artiste californienne a dévoilé cette année son dernier opus intitulé « Did You Know that there’s a Tunnel under ocean BLVD. »

