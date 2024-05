Une exposition retrace l’Histoire et les victoires de Ferrari à Monaco

AD

La Collection de Voitures de S.A.S. Le Prince de Monaco accueille l’exposition « Ferrari F1 à Monaco : Histoire et Victoires ».

La fabuleuse histoire monégasque de Ferrari démarre le 21 mai 1950 lors du premier Grand Prix de Monaco inscrit au championnat du monde de Formule 1. Cette année-là, Alberto Ascari, au volant d’une 125S, termine deuxième et signe ainsi le premier podium d’une très longue série pour la Scuderia. Depuis, Ferrari a remporté neuf victoires, décroché de nombreuses pole positions et réalisé plusieurs meilleurs tours en course sur le circuit monégasque.

Parmi les monoplaces emblématiques exposées dans le prestigieux écrin de la Collection, le public peut admirer celles conduites par les légendes Michael Schumacher, Niki Lauda, Gilles Villeneuve ou Sebastian Vettel.

L’enfant chéri de la Principauté Charles Leclerc a également prêté, pour l’expo permanente et une durée illimitée, la SF90 de ses victoires à Spa et Monza, en 2019. Ferrari demeure à ce jour la seule équipe à avoir disputé toutes les saisons de Formule 1 depuis 1950.

Valérie Closier, directrice de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco nous présente cette nouvelle exposition événement. Elle est à découvrir jusqu’au 31 août 2024.

