Une parade de supercars avec ArmandMa pour Halloween !

C’est une première en Principauté. À l’occasion d’Halloween, une parade de supercars aura lieu ce soir à Monte-Carlo. À l’origine de cet événement: le passionné d’automobile ArmandMa, à la tête d’une communauté de 136 000 followers sur TikTok.

Depuis qu’il s’est installé à Beausoleil, il ne quitte plus – ou presque – la place du Casino de Monte-Carlo. Adepte du live-streaming sur TikTok et expert en car-spotting, Armand Mazloumian est devenu en quelques mois un animateur de premier plan de la communauté des passionnés de supercars à Monaco. Au point d’organiser un événement inédit. En effet, ce soir, pour Halloween, cet ancien consultant en e-commerce proposera une petite parade de supercars avec distribution de bonbons. Les bolides partiront du parking des Boulingrins vers 19h pour ensuite descendre l’épingle du Fairmont, traverser le tunnel du grand-prix et remonter l’avenue d’Ostende jusqu’à la place du Casino. Le tout avec le feu vert du gouvernement princier et de la SBM. « Au début, je n’avais pas pensé qu’il fallait faire une demande d’autorisation. Heureusement, les autorités m’ont indiqué la marche à suivre et j’ai obtenu une autorisation écrite, » confie ce néo-Azuréen.

Le buzz de la Citroën Ami

Tout commence en mars dernier, quand la fameuse Citroën Ami se renverse dans l’épingle du Fairmont. Par hasard, ArmandMa est aux premières loges, en direct sur TikTok. « J’étais en live et je l’ai vue pencher dans le virage, juste avant qu’elle se renverse », raconte le quinquagénaire. 48 heures plus tard, sa vidéo dépasse les 13 millions de vue. Six mois après, il cumule plus de 136 000 followers sur le réseau chinois.

Le « tapis rouge » de Monte-Carlo

Désormais actif au quotidien, ArmandMa passe plusieurs heures par jour aux abords de l’Hôtel de Paris et du Casino de Monte-Carlo. « Ici c’est le tapis rouge des voitures de luxe, » s’amuse l’influenceur. En effet, c’est le spot idéal pour admirer les modèles, parfois très rares, que les clients fortunés de la SBM confient aux voituriers. Maintenant bien connu au sein de ce microcosme, il en profite pour prodiguer des conseils pratiques à sa communauté. « Cette année à Monaco, il y a eu un afflux considérable de car-spotters venus faire des lives ou produire du contenu (…) Pour éviter que ça devienne sauvage, je donne des conseils basés sur mon expérience. Par exemple, détaille-t-il, je sais qu’il ne faut pas s’approcher trop près des voitures. Il faut respecter la vie privée des clients, mais aussi laisser les voituriers travailler sans risque d’accident. »

Fier de ses performances sur TikTok, dont il maîtrise parfaitement l’algorithme et le fonctionnement, ArmandMa se réjouit surtout des vraies rencontres. « Parfois, des gens qui me reconnaissent s’approchent et me lancent ‘Nice car bro’ (ndlr: « Sympa la voiture frère! ») ‘Nice car bro’, c’est la petite phrase que je dis aux propriétaires de voitures dans mes lives. Maintenant sur TikTok ce hashtag fait un million de vues. »

Même s’il se défend d’avoir autant de poids que d’autres créateurs de contenu, comme le Monégasque GMK, ArmandMa passe les vitesses peu à peu. D’ailleurs le TikToker et le Youtubeur aux 2 millions d’abonnés se croisent souvent sur le Rocher. Désormais, des marques comme McLaren et Lexus contactent ArmandMa pour l’inviter à couvrir des événements. Même le Yacht Club et l’Automobile Club de Monaco font appel à lui. Après Top Marques, le Rallye de Monte-Carlo ou encore le Yacht Show, on devrait donc retrouver ArmandMa sur tous les grands événements de la Principauté. On lui donne donc rendez-vous, espérons le, pour le saint des saints: le Grand-Prix de Formule 1.

