Ah l’amour … cet élan qui guide nos coeurs. Chacun de nous l’exprime et le ressent d’une manière unique. Alors si vous vous demandez ce que dit votre Vénus natale sur votre façon d’aimer, écoutez le podcast d’Olya Mel. Pleins phares sur votre langage de l’amour.

play_arrow Votre langage de l’amour by Vénus Olya Mel

L’amour et l’astrologie

L’astrologie est un outil de connaissance soi et permet de comprendre comment nous nous connectons aux autres. Quand on parle d’amour, c’est la planète Vénus qu’il faut analyser en priorité. C’est un peu la « serial loveuse », celle qu’Aphrodite surnommait la planète de l’amour et de la beauté. D’ailleurs, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. En astrologie, elle est symbolisée par un cercle sous lequel se dessine une croix. C’est la représentation du symbole féminin.

Ainsi, selon la constellation du zodiaque où se trouvait Vénus à votre naissance, votre rapport à l’amour n’est pas le même. Cela influence également votre langage de l’amour.

Vénus parle de notre attachement au sens large, que ce soit sur le plan amoureux, familial, ou encore amical.

Cette planète s’exprime surtout au début des relations amoureuses. Quand un couple emménage, d’autres énergies se mélangent, et notamment celles de la Lune.

Vénus et votre langage de l’amour

Pour connaître votre signe vénusien, il suffit de regarder la position de la planète lors de votre arrivée au monde en renseignant votre date et heure de naissance.

Si votre Vénus se trouve dans un des signes de feu : Bélier, Lion ou Sagittaire, vous êtes dans l’émotion et la démonstration. Le Bélier très expressif, le Lion est sans cesse dans la générosité. Le Sagittaire lui cherche une vraie âme sœur, la sincérité et la possibilité de grandir spirituellement ensemble !

Lorsqu’elle se trouve en Taureau ou en Balance, ce sont les positions les plus « confortables » pour cette planète, car elle dirige ces 2 signes. L’amour s’exprime à travers le confort, le toucher, la douceur et la stabilité pour Venus en Taureau par exemple.

Si votre Vénus est en Gémeaux, votre amour se réveille en discutant avec votre partenaire.

Les personnes avec Vénus en Cancer sont les plus attentives au bien-être de leur partenaire.

Vénus en Scorpion peut être difficile à comprendre car son langage d’amour c’est la jalousie et une pointe de provocation.

Et le plus romantique de tous c’est Vénus en Poissons, très sensible aussi et capable de s’imaginer un personnage d’un conte de fée à la place de son partenaire.

