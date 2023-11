AD

Le Chapiteau de Fontvieille à Monaco a ouvert ses portes au 26e Monte Carlo Gastronomie. Un événement à savourer à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

Fidèle aux ingrédients qui ont fait son succès depuis tant d’années, le 26e salon Monte-Carlo Gastronomie accueille une centaine d’exposants rigoureusement sélectionnés. Sur 2 500m2, des producteurs français, italiens, allemands, autrichiens et même péruviens (!) offrent aux visiteurs un beau voyage gastronomique.

Foies gras, truffes, caviar, fromages, charcuteries, chocolats, pâtisseries, confitures, champagnes, armagnac, vins, et liqueurs rivalisent pour vous faire saliver. Durant toute la durée de l’événement, le salon sera animé par des concours et démonstrations culinaires.

Caroline Branger, commissaire du salon Monte-Carlo Gastronomie nous présente l’événement.

play_arrow Vos papilles en fête au salon Monte-Carlo Gastronomie Caroline Branger

Informations pratiques :

Vendredi 24 et samedi 25 novembre : 10h – 21h ;

Dimanche 26 novembre : 10h – 20h ;

Lundi 27 novembre : 10h – 18h ;

Tarif : 5 euros (gratuit pour les – de 12 ans) – Gratuit de 12h à 14h vendredi et lundi et vendredi et samedi de 19h à 21h.

