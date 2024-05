Arthur Leclerc : « C’est fou de se dire qu’on en est arrivé là avec Charles »

AD

Arthur Leclerc a accordé un entretien exclusif à Radio Monaco. Pilote de développement chez Ferrari, et aligné dans deux championnats, le petit frère de Charles vit une année rythmée.

Depuis la saison 2024 de championnat du monde de Formule 1, Arthur Leclerc est pilote de développement au sein la Scuderia Ferrari. La même écurie que son grand frère, Charles Leclerc. « Ce qui est bien, c’est que j’ai un retour assez direct avec mon frère. Je lui demande ce qu’on peut améliorer. On a tout le temps, à peu près, la même vision des choses », raconte-t-il.

« On est d’accord sur tout. On peut se disputer lorsqu’il me bat au paddle à la limite, mais pas lorsqu’on travaille »

Une complicité qui lient les frères dans d’autres activités telles que le piano et les échecs. Et, « aux échecs, je le gagne mais au piano on est assez similaire », sourit-il. Au travail, « ça se passe super bien », indique le jeune homme. Et les deux frangins savent rester professionnels, « on peut se disputer lorsqu’il me bat au paddle à la limite », plaisante le pilote, « mais pas lorsqu’on travaille sur un simulateur ».

Pilote de développement : quelles missions ?

Son poste consiste à travailler sur les réglages et les mises à jour de la voiture de compétition. « Je pratique le simulateur et teste les nouveaux packages. Je vais aussi tester la voiture prévue pour 2026″, explique le pilote âgé de 24 ans. Pendant les Grand Prix, comme ce week-end, son travail demande une certaine communication avec les pilotes de Ferrari. « Je prends leurs retours. J’entends les comparaisons avec la réalité. Et après, on travaille avec les ingénieurs à l’usine », explique le Monégasque.

Une saison chargée

A côté de son poste de pilote de développement, Arthur Leclerc évolue au sein de deux championnats. Sous les couleurs de la Scuderia Baldini, il concourt dans l’Italian GT, le championnat italien de voiture de sport de style Grand Tourisme. Il participe également au championnat d’endurance européen, le European Le Mans Series en LMP2, avec l’écurie française, Panis Racing. « C’est une saison bien remplie, mais j’aime ce que je fais. J’aime passer du temps derrière un volant. Plus il y a de week-ends et plus je suis heureux », confie-t-il. Et le pilote a ses motivations : « la vitesse, la compétition, et pousser les limites ».

« C’est juste une autre philosophie. C’est très plaisant ! »

La saison dernière, Arthur Leclerc évoluait dans le championnat de Formule 2, avec l’écurie DAMS. Cette année, les véhicules sont donc différents. Une première pour le jeune pilote, qui a jusqu’alors, piloté des formules 2, 3 et 4. Un changement auquel il s’est adapté. « C’est juste une autre philosophie, car ce sont des courses un peu plus longues. C’est très plaisant et on s’y fait assez rapidement », témoigne-t-il.

play_arrow Arthur Leclerc : « C’est fou de se dire qu’on en est arrivé là avec Charles » Arthur Leclerc au micro de Radio Monaco

Objectifs futurs

Le championnat du monde de Formule 1, « c‘est un rêve que j’ai depuis tout petit. Mon père nous a transmis sa passion. On se réveillait à six heures pour regarder les Grands prix », se remémore-t-il. En janvier, le Monégasque a pu avoir un avant-goût de la puissance de monoplaces de Formule 1. La Scuderia a effectué des essais privés sur le circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne. Arthur Leclerc a pu prendre le volant de la F1-75, aux côtés des deux pilotes titulaires de l’écurie. Un moment particulier pour la fratrie Leclerc. « C’était juste incroyable de partager le circuit avec lui », se réjouit Arthur Leclerc. « C’est fou de se dire qu’on en est arrivé là, c’est incroyable. Je suis très fier de Charles », ajoute-t-il.

