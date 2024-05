AD

AD

Charles Leclerc aborde sa home race avec une immense détermination. Le pilote monégasque de la Scuderia Ferrari se met dans les meilleures conditions pour arracher la victoire sur le circuit du Grand-Prix de Monaco. Il répond à Nathalie Michet.

play_arrow Charles Leclerc à Monaco : « l’objectif c’est la victoire » Nathalie Michet

Et si l’hymne national de la Principauté résonnait dimanche sur Port-Hercule ? À quelques jours du coup d’envoi de la 81e édition du Grand-Prix de Monaco, Charles Leclerc nous a accordé un entretien. Depuis ses débuts en F1 en 2018, le Monégasque de Ferrari n’a jamais pu monter sur le podium à domicile. Certains observateurs n’hésitent pas, même, à employer le terme de « malédiction » pour résumer les résultats de Charles Leclerc sur le Rocher. Dans ces conditions, le voir terminer deuxième ou troisième pourrait donc sembler satisfaisant pour ses fans.

La victoire sinon rien

Le pilote de 26 ans, lui, refuse de se contenter de cette perspective. Deuxième au classement général des pilotes après sept manches de championnat, Charles Leclerc a un seul objectif en tête : signer sa première victoire de la saison chez lui, à Monaco. « On va avoir comme seul objectif de gagner », assure le Monégasque. Il ajoute: « On a toujours été rapide sur ce circuit (…) Cette année on est un peu plus proche de Red Bull et en qualifications ça se joue à rien. Sur un circuit comme Monaco où le pilote peut faire la différence, on a une carte à jouer ». Même si Lando Norris et sa McLaren s’imposent désormais dans l’équation, Charles Leclerc veut donc viser le plus haut possible.

Jules, Senna et les autres

Comme à Imola le week-end dernier, la 81e édition du Grand-Prix de Monaco donnera lieu à un moment de recueillement. De nouveau, le monde de la F1 rendra hommage à Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, tragiquement disparus tous les deux il y a 30 ans sur le circuit italien. En avril dernier, à Suzuka, Charles Leclerc avait lui porté un casque en hommage à son parrain et ami, Jules Bianchi. En effet, 2024 marque le dixième anniversaire de l’accident qui a coûté la vie à l’ancienne star montante de Ferrari. « C’est important de les remercier et de se les remémorer de la meilleure façon possible. (…) Malheureusement, c’est aussi grâce à eux qu’il y a eu des progrès en termes de sécurité dans le sport automobile » , souligne le Monégasque.

Une semaine chargée

Avec autant de pain sur la planche, a-t-il le temps de profiter de ses proches pendant sa semaine à domicile ? « On est tellement sollicité les semaines de Grand-Prix, surtout ici à Monaco, que c’est compliqué pour moi de les voir. On essaie quand même d’aller dîner tous ensemble au restaurant après la course », confesse Charles Leclerc. On peut donc lui souhaiter d’avoir le meilleur des résultats à célébrer dimanche soir avec sa famille et ses amis.

L'équipe