Bien respirer : le secret de la sérénité ?

AD

AD

Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, où nous sommes interconnectés à l’infini, la pression de notre rythme de vie entrave notre capacité à bien respirer. Et finalement, quasiment aucun d’entre nous n’a appris à bien respirer, à en maitriser tous les secrets. Pourtant, c’est une des clefs vers la sérénité et le bien-être.

play_arrow Bien respirer : l’autoroute de la sérénité Lynda Pausé

Respirer : que disent les récentes études ?

De récentes recherches en neurosciences ont prouvé qu’une mauvaise respiration avait une influence sur le cerveau et les organes. D’ailleurs, le rythme de la respiration synchronise l’activité du cerveau humain. On observe également des effets très différents si on inspire par le nez ou plutôt par la bouche !

Aujourd’hui on sait que la respiration lente et profonde permet d’apporter davantage d’oxygène aux neurones et les rend moins excitables, notamment dans les zones impliquées dans l’anxiété. Plus étonnant encore, la seule focalisation de l’attention sur la respiration apaise les émotions négatives et le stress.

Des techniques simples à adopter au quotidien

Pour bien respirer, pas besoin de pratiquer durant des heures. Il est tout à fait possible de s’exercer cinq minutes dès le réveil avec une respiration lente et profonde. Le but c’est de démarrer la journée en étant plus détendu et en s’offrant un moment rien qu’à soi, avant d’heurter de plein fouet le monde !

Il existe aussi la technique de la respiration carrée. Vous inspirez par le nez quatre temps, avant de bloquer votre souffle sur quatre temps, puis d’expirer sur la même durée et de bloquer à nouveau quatre temps.

La cohérence cardiaque est aussi très efficace en suivant la méthode du « 3-6-5 ». Vous pouvez la pratiquer trois fois par jour en respectant six respirations par minute et ce pendant cinq minutes.

Les bienfaits d’une respiration harmonieuse

Respirer est vital. Nouveau-nés, nous entrons dans la vie en prenant une grande inspiration. Puis, nous quittons le monde en rendant une ultime expiration. Le souffle est associé à la vie et par extension au bon fonctionnement du corps et de l’esprit.

Les bienfaits sont nombreux puisque respirer correctement aide à gérer le stress et fait baisser la tension artérielle. C’est aussi idéal pour se reconnecter au moment présent et jouir d’une meilleure concentration.

L'équipe