Centre commercial de Fontvieille: la restructuration s’éloigne

Le projet de rénovation et d’agrandissement du centre commercial de Fontvieille à Monaco sera reporté et remanié. Le gouvernement princier évoque un « remodelage » pour raison budgétaire. Les élus du Conseil National sont en colère.

C’est une surprise pour tout le monde, et avant tout – visiblement – pour les élus monégasques. Le chantier tant attendu de la restructuration du Centre commercial de Fontvieille a de grandes chances de ne pas voir le jour. En tout cas, pas tel que le projet avait été présenté par le cabinet Fuksas. C’est ce qui ressort de la séance publique qui s’est tenue hier soir sur le projet de budget rectificatif pour 2023. Encore une fois, ce rendez-vous a donné lieu à de rudes échanges entre le gouvernement princier et les élus du Conseil National.

Rajeunir le site Fontvieille

Interrogé sur le calendrier du projet de restructuration du centre commercial, le Conseiller-Ministre des finances et de l’économie répond: « La réflexion est en cours au plus haut niveau sur la mise en adéquation du projet par rapport aux possibilités de l’État qui ne sont pas infinies. » Marco Piccinini évoque un impératif de « prudence budgétaire. »Autrement dit: Monaco n’a pas les moyens de financer le projet titanesque initial.

Selon la copie d’origine, évaluée à 300 millions d’euros, la démolition-reconstruction du centre commercial de Fontvieille datant de 1992 aurait du commencer d’ici 2024. Et la livraison était prévue pour 2027. Finalement, ce sera pour plus tard. De plus, l’idée d’une restructuration totale risque d’être remplacée par des aménagements plus modestes et moins dispendieux. Faudra-t-il renoncer au cinéma multiplexe ? À une partie des 30 000 m² de surface commerciale promis ? Ou bien au parc de deux hectares ? Pour l’instant, c’est le flou.

Une question d’attractivité

Résultat dans l’hémicycle: une pluie de réactions outrées parmi les Conseillers nationaux. Par exemple, Nicolas Croesi s’inquiète pour l’attractivité du site. « Ce centre commercial est en retard sur l’évolution de la société et du commerce, dit-il. Il n’est plus digne de l’image de Monaco. » Devant la bronca générale, le Ministre d’Etat précise : « Nous n’avons jamais dit que ce projet était abandonné. » Selon Pierre Dartout, il s’agit de le « réviser » et de le « réévaluer » .

Cependant, les conseillers nationaux ne sont pas convaincus. La preuve dans l’hémicycle: un vote unanime à main levée pour rejeter le chapitre « Grands Travaux » de la section du projet de budget rectificatif consacrée aux Équipements et Investissements. La Présidente de l’assemblée, Brigitte Boccone-Pagès, évoque « un message » face aux « réponses inacceptables » du gouvernement.

Le dernier round de la séance publique budgétaire et le vote final sont prévus demain soir à 17h. On peut préparer le pop-corn avant de suivre les débats sur la page Facebook du Conseil National.

